Közlekedés

Változik a Keletit érintő vonatok közlekedése

Karbantartást végeznek a budapesti Keleti pályaudvaron és a Kőbánya-felsőig tartó szakaszon mától július 7-ig, emiatt változik több vonat menetrendje, útvonala és végállomása. 2017.06.17 08:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mávinform tájékoztatása szerint a hétvégén a Tulipán InterCity a Keleti pályaudvar helyett a Nyugatiból indul, a Holló InterCity pedig oda érkezik. A Budapest, Békéscsaba és Lőkösháza közötti nemzetközi és belföldi InterCity vonatok, továbbá a belföldi gyorsvonatok is a Nyugati pályaudvarról indulnak és oda érkeznek. A hétvégén a hatvani, a nagykátai és a sülysápi elővárosi személyvonatok nem járnak.



A változás a nemzetközi vonatokat is érinti. Ma és vasárnap a Budapest-Szob-Párkány útvonalon közlekedő EuroCity vonatok a Keleti pályaudvar helyett a Nyugatit használják. A Hortobágy nemzetközi EC vonatpár a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik, Kelenföldön lehet fel- és leszállni.



Hétfőtől péntekig, majd 26-tól 30-ig, továbbá július 3-tól 7-ig a Budapest-Hatvan és a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A gödöllői és a munkanapi sülysápi személyvonatoknak a Keleti pályaudvar helyett Kőbánya-felső lesz a kiinduló és a végállomásuk.



Hétfőtől július 7-ig a Budapest és Kelebia közötti személyvonatok végállomása Kőbánya-Kispest lesz a Keleti pályaudvar helyett.



A vasúttársaság arra kéri utasait, figyeljék az állomásokon elhelyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a hangos utastájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV-csoport honlapján, a vágányzári hírek között érhető el. Továbbá az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a Mávdirekt telefonos ügyfélszolgálatánál is, a +36 (1) 3-49-49-49-es telefonszámon.