Közlekedés

Torlódás lehet a hétvégén a röszkei és a csanádpalotai határátkelőnél

hirdetés

Már ettől a hétvégétől a forgalom erősödésére számít a rendőrség a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen, mert a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások szabadságra, a turisták pedig nyaralni indulnak - tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken az MTI-t.



Szabó Szilvia közölte, az elmúlt évek tapasztalatai alapján június közepétől augusztus első feléig várható torlódás a határátkelőhelyek kilépőoldalán, míg július második felétől egészen augusztus végéig a belépő irányú forgalom lesz erős. A legkritikusabb időszak július utolsó és augusztus első két hete, amikor hétvégente mindkét irányban jelentős várakozások alakulhatnak ki.



Egy átlagos nyári napon 15-20 ezer utas veszi igénybe a röszkei autópálya-határátkelőhelyet, a nyári szabadságok időszakában ez a szám akár 60 ezerre is nőhet. Csanádpalotán még ennél is erősebb ilyenkor a forgalom, elérheti a napi 70 ezret is - tudatta a százados.



A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a hazai és külföldi társszervekkel együttműködve felkészült arra, hogy a csúcsforgalom idején a két határátkelőhely teljes kapacitáson működjön - hangsúlyozta a szóvivő.



A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a rendőrség honlapján, valamint a rendőrségi útinformációs rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.



A gyorsabb átlépés érdekében - szükség esetén - Szerbia irányában Tompa, Tiszasziget vagy Ásotthalom felé célszerű kerülni. Utóbbi két átkelő naponta 7 és 19 óra között vehető igénybe. Akik Románia felé szeretnének utazni, azok választhatják a 24 órás nyitva tartással működő kiszombori, battonyai vagy gyulai határátkelőt - közölte a százados.