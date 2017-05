Vezetéstechnika

Ez lesz a nyugdíjasok jogosítványával

A vizsgálatok gyakoriságát illetően, szakmai szempontokat figyelembe véve nem látjuk szükségesnek, hogy az Európai Unióban sok helyen tapasztaltaknál jelenleg is szigorúbb feltételeket tovább szigorítsuk - írta az idősek orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatban a napi.hu kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).



Az ügy előzménye, hogy Lukács Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselő az idős sofőrök által okozott balesetek számáról érdeklődött Pintér Sándor belügyminisztertől azért, hogy "végiggondolhassuk a szükségesnek vélt jogi lépéseket".



A válaszból kiderült, hogy jelenleg közel 1,19 millió 60 év felettinek van vezetői engedélye Magyarországon és a személyi sérüléssel járó balesetek 18,5 százalékáért felelősek. Persze anélkül, hogy tudnánk mennyit vezetnek idős sofőrök ez a két szám csak "lóg a levegőben".



A kérdés mindenesetre igencsak megosztotta olvasóinkat is, sőt kíváncsiak voltunk az utca emberének véleményére is.



Az Emmi úgy látja, hogy: "Az életkor önmagában nem zárja ki, hogy valaki szellemi és fizikai értelemben is képes legyen a biztonságos közlekedésre."



A mai szabályok megfelelnek az uniós gyakorlatnak, az irányelveknek megfelelő rendelet írja elő azoknak a betegségeknek a kötelező mérlegelését, amelyek befolyással lehetnek a vezetői képességekre. Az alkalmasságot megítélő orvosoknak lehetőségük van arra, hogy döntésükkel korlátozzák a vezetést, vagy az alkalmasságot rövidebb időre mondják ki - írták válaszukban.



Vagyis egyelőre fellélegezhetnek az idősebb vezetők, maradnak az eddig is alkalmazott szabályok.