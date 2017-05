Közlekedés

Sokáig pótlóbusz jár majd a 42-es villamos helyett

Erre azért van szükség, mert az Ady Endre úti szakaszon a Hunyadi utca és a Kossuth Lajos utca között felújítják a villamospályát. A munkák idejére az Ady Endre utat és néhány környező utcát egyirányúsítanak, emiatt módosul több busz útvonala is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden a Facebook-oldalán.



Szombattól június 9-éig a Határ úti metrómegálló felől Kispest, Tulipán utca felé tartó pótlóbusz a Ferde utca-Ady Endre út-Hunyadi utca-Esze Tamás utca-Kossuth Lajos utca-Ady Endre út-Vas Gereben utca-Tóth Árpád utca-Tulipán utca-Ady Endre út útvonalon jár. A Tulipán utca felől a Határ út felé tartó pótlóbusz pedig az Ady Endre út-Mátyás király utca-Üllői út útvonalon halad - olvasható a közleményben.



Az Ady Endre út forgalmának korlátozása miatt szombattól június 9-éig módosul az ott közlekedő 68-as, 148-as és 151-es busz útvonala is.



Jelezték azt is, hogy június 10-11-én a kispesti önkormányzat rendezvényt tart, és emiatt ugyancsak korlátozni fogják az Ady Endre út forgalmát.



A közösségi közlekedési változásokról további információk érhetők el a BKK Info oldalán, vagy a BKK Info mobilalkalmazásban.