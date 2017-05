Baleset

Hatalmas fémrúd állt bele menet közben az autóba a szélvédőn keresztül - videó

Lezártak a héten több utat is a houstoni Eastex sztráda vonalán, miután egy baleset miatt megsérültek az út betonelemei és egy autót is felnyársalt egy hatalmas fémrúd. A szemtanúk szerint egy hatalmas nyergesvontató ütközött, amely komoly károkat okozott az úthálózatban és az arra járó járművekben is. Feltehetően műszaki hiba miatt.



Az autósokat menet közben lepték meg a repkedő betontömbök és fémelemek. Volt, akit csak kisebb kár ért, de a képen látható autós nem úszta meg ennyivel. Szerencsére, komolyabb sérülés nem történt, de elég durván néz ki az autója.