Ugrásszerűen nő a minőségi motorolajok iránti kereslet

Piaci koncentráció indult a motorolaj-kereskedelemben – derül ki az egyik legnagyobb alkatrészkereskedő vállalkozás, a Bárdi Autó értékesítési adataiból. A cég szakértői szerint a folyamat a tudatos vásárlás erősödését és a megbízható termékek iránti igény növekedését jelzi az autósok körében. Egyre többen ismerik fel, hogy a hibás, rossz minőségű vagy ellenőrizetlen forrásból származó termékválasztás súlyos százezrekbe kerülhet.Az elmúlt öt évben a cég teljes motorolaj-eladás volumene megduplázódott, ezen belül a prémium minőségű, szintetikus és félszintetikus kenőanyagok forgalma 90 százalékkal, az olcsóbb ásványi olajoké 10 százalékkal nőtt. A több mint 20 milliárd forintosra becsült országos közlekedési kenőanyag-piac éves bővülése 10 százalék körüli. A számok arról árulkodnak, hogy fehéredik a motorolaj-kereskedelem, és ugrásszerűen nő a prémium kenőanyagok népszerűsége a hazai autósok körében.



A Bárdi Autó szakértői úgy vélik, a vásárlói tudatosság erősödése mellett a hazai járműpark elöregedése is szerepet játszhat a minőségi, ellenőrzött forrásból származó és ismert márkanevű olajok keresletének felfutásában. Egy motor- vagy váltócsere költsége egy idősebb jármű esetében meghaladná az autó teljes értékét, ezért egyre több autós választja a megelőzés legbiztosabb formáját, a szakszerű karbantartást. A motorélettartam meghosszabbításának leghatékonyabb módja pedig a kenőanyag szakszerű megválasztása.

Az előírt olajcserék elmulasztása miatt kialakuló olajiszap és a csökkenő kenőképesség miatt nő a motor alkatrészeinek a kopása, ami szélsőséges esetben a vezérműtengely kis átmérőjű olajjáratainak azeltömődéséhez, majd a főtengely- és a hajtókarcsapágy károsodásához is vezethet. A motor tönkremenetelének biztos előjele a kipufogóból áramló kékes színű füst, vagy az extrém mértékű olajfogyasztás. Egymás után jelentkeznek a hibák, amelyekről a tulajdonos nem is gondolja, hogy az elöregedett olaj miatt keletkeztek.



A szervizkönyvben előírt teljesítményszintű olaj használata nagyon fontos, az attól eltérő összetételű termék komoly gondokat okozhat a motor működésében, lassan, de biztosan teszi tönkre az autót. A Bárdi Autó szakemberei arra is figyelmeztetnek, hogy az olaj kiválasztásánál nem elegendő, ha a sofőr csak a belső súrlódási ellenállás mértékét mutató viszkozitást tartja szem előtt. Meg kell nézni a szervizkönyvben az olajjal kapcsolatos gyártói előírást is. Az olajcserére készülve nem árt szűrőből is újat venni, hiszen a régi már telítődött szennyeződéssel, valamint célszerű leeresztő csavart és tömítést is beszerezni. Utóbbiak apró beruházások, de nem tanácsos rajtuk spórolni, mert meglazításkor könnyen tönkremennek, s visszakerülve az olaj csöpögni kezd.



A megfelelő minőségű olaj megvásárlása mit sem ér, ha nem kerül időben a motorba. A motorolajat átlagosan 15-20 ezer kilométerenként vagy 1-1,5 évenként mindenképpen le kell cserélni, ami rendszerint 10-25 ezer forintos költséget jelent. Tanácsos az olajcserénél használt olajból mindig tartani egy tartalék flakonnal a kocsiban, mert a legtöbb benzinkúton nem feltétlenül kapható az éppen keresett termék, márpedig ha megjelenik a műszerfalon az alacsony olajszintre figyelmeztető jelzés, azonnal után kell tölteni a kenőanyagot. Ha nincs ilyen az autónkban, néhány ezer kilométerenként, de átlagos használat mellett is legalább kéthavonta ellenőrizzük az olajszintet. A szükségesnél kevesebb kenőanyag ugyanis gyorsabban melegszik, megég, így a motor- és turbócsapágyazásában, dugattyúgyűrűkben, valamint a szelepekben is óriási károk keletkezhetnek, a javítás pedig még egy átlagos autó esetében is százezrekbe kerülhet.