Közlekedés

Újra bírságolnak Óbudán!

A Magyar Nemzet szerint a bírságolást március elején Bús Balázs polgármester függesztette fel és sürgős jogi állásfoglalást kért az Országos Rendőr-főkapitányságtól.



A polgármester kétszer is Papp Károly országos rendőrfőkapitányhoz fordult, a főkapitány viszont türelmet kért. A polgármester végül úgy döntött, újra elkezdik a bírságolást, és megjegyezte a közleményben, hogy a felfüggesztés idején többszörösére nőtt a szabályszegések száma.



A Magyar Nemzet azt is írta, hogy információik szerint több kamerát is szabálytalanul, engedélyek nélkül szereltek fel. A lap információját a Városházán megerősítették.