Autóipar

Így égett egy Tesla Kínában, apró robbanások mellett

Még februárban gyuladdt kie egy Tesla Model X Kínában, miután betonfalnak ütközött, megpördült és a mögötte érkező jármű frontálisan belerohant.



Az eset után hiába próbálták kinyitni a Model X sólyomszárnyait, nem működtek, így nem is tudtak azonnal kiszállni a járműből, amely a baleset után lángra kapott. Végül az első ajtókon keresztül tudtak kijutni, miután a középső üléssorról előre másztak. A tulajdonosok bár nem sérültek meg súlyosan, 1 millió dolláros kártérítést követelnek a Teslától.



Az eset után a Tesla közleményt is kiadott, amelyben leszögezték, hogy a balesetben nem sérült meg senki komolyabban és az, hogy egy jármű kigyullad egy nagysebességű frontális ütközés után, előfordul a belsőégésű motorral szerelt autóknál is. Sőt, utóbbiak esetében a jelenség sokkal gyakoribb, mint az elektromos autóknál.



A Tesla China vizsgálja a baleset körülményeit de azt visszautasították, hogy kártérítést fizessenek.