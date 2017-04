15 évig szolgált

Magyarországra került az utolsó, Mátyásföldön készült Ikarus busz

A Közlekedési Múzeum Magyarországra hozatta Nagy-Britanniából az Ikarus mátyásföldi gyárában tervezett és épített utolsó magyar buszt, amelyet 15 év szolgálat után most vontak ki a forgalomból. 2017.04.21 17:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

A napokban Budapestre visszaérkezett Ikarus 489-es Polaris 2001-ben készült és akkoriban a 21. század Ikarusának szánták. Összesen 11 darabot gyártottak a típusból a szigetországba, ahol az Arriva üzemeltetésében közlekedtek. A DAF alvázra épített kocsik teljesen új formatervükkel és új műszaki megoldásaikkal jelentős fejlesztésnek számítottak és a brit városokban napjainkig futottak.



Bár finanszírozási okokból a rendkívül ígéretes típusból tizenegy kocsinál több nem épülhetett, a legendás Ikarus gyár tervezői és mérnökei bebizonyíthatták, hogy képesek a nyugat-európai piacok megrendelésére is korszerű autóbuszokat tervezni még a 2000-es évek legelején is - olvasható a múzeum közleményében.



Mivel a Polaris volt az utolsó a gyár egyedi igényekre készült termékei között, a szakemberek úgy érezték, hogy a magyar járműipar és a közlekedéstörténet szempontjából fontos mérföldkőnek számító autóbuszt megmentik és Magyarországra hozzák. A buszt az angliai Leedshez közeli Arriva telephelyről, Cleckheatonból hozták haza, a jármű kompon, a kontinensen pedig a biztonságos szállítás érdekében tréleren érkezett meg Budapestre.



A Közlekedési Múzeum közleményében emlékeztetett, hogy tavaly év végén vásárolta meg az utolsóként legyártott tíz Ikarus 66-os "faros" autóbusz egyikét. A most hazatért Ikarus Polarissal a múzeum folytatja a gyűjteményéből hiányzó, de meghatározó, legendás magyar járművek megmentését.