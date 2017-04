Vasúti közlekedés

Változik a Keleti és a Nyugati pályaudvart érintő egyes vonatok menetrendje, útvonala

Felújítási munkálatok miatt módosul a hétvégén számos, a Keleti pályaudvart és a Nyugati pályaudvart érintő vonat menetrendje, útvonala és végállomása is. 2017.04.21

A közlemény szerint szombattól hétfőig felújítási munkálatokat végeznek a Keleti pályaudvaron és a Kőbánya-felsőig tartó vonalszakaszon. Az egyik vágányon több száz méter hosszban és a pályaudvaron több váltónál ágyazatot cserélnek. Ezzel párhuzamosan vágánykarbantartás, váltócserék és peronfelújítás is lesz.



Szombaton és vasárnap a szombathelyi, a soproni és a pécsi InterCity vonatok a Keleti pályaudvar helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda érkeznek. A Rippl-Rónai IC, a Kvarner IC és a bajai expresszvonatok változatlan menetrend szerint közlekednek. A Budapest-Békéscsaba InterCity és gyorsvonatok viszont a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A Keleti pályaudvar és Kelebia közötti járatok Kőbánya-Kispestről indulnak és oda futnak be.



Szombattól hétfőig az S50-es jelzésű monori járatok a Nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig mennek és onnan is indulnak. Szintén csak Kőbánya-Kispestig, illetve onnan járnak a lajosmizsei vonalon az S21-es jelzésű vonatok.



Szombaton a sátoraljaújhelyi vonatok Hatvanról indulnak és oda érkeznek, a Budapest felé utazóknak át kell szállniuk.



Hétfőn egyes reggeli, illetve esti hatvani, gödöllői és sülysápi személyvonatoknak a Keleti pályaudvar helyett Kőbánya-felső lesz a kiinduló és a végállomásuk. A Keleti pályaudvar helyett a szolnoki gyorsított személyvonatok Kelenföldről indulnak, illetve egyes reggeli szolnoki és nagykátai személyvonatok csak Kelenföldig közlekednek.



Nemzetközi vonatokat is érint a vágányzári változás. Szombattól hétfőig a Budapest (Keleti pályaudvar)-Szob-Párkány útvonalon közlekedő EuroCity vonatok a Nyugati pályaudvart használják. Szombaton és vasárnap a Hortobágy EuroCity és az Avala EuroCity, valamint a Dacia nemzetközi gyorsvonat a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik, Kelenföldön lehet a vonatokra felszállni és azokról leszállni.