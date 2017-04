Közlekedés

BKV: rendkívüli javítási munkák miatt nem járnak a nagykörúti villamosok

A BKV szerint az elhúzódó téli időjárás miatt rendkívüli pályakarbantartási munkákat kell cégezni a 4-6-os villamos vonalán, ezért kell a villamosokat pótolni, a 3-as metróban pedig az elmúlt években is voltak felújítások.

A közlekedési társaság ezt arra reagálva közölte az MTI-vel, hogy Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi önkormányzati képviselője azt mondta, "teljesen összeomlott" a budapesti tömegközlekedés, ezért a DK ezért kezdeményezi, hogy a BKV fizesse vissza a jegyek és bérletek árát arra az időszakra, amíg "használhatatlan" a fővárosban a tömegközlekedés.



A BKV kifejtette: a 4-es, 6-os villamos vonal vágányzárral érintett szakaszain a vágányok a teljesítőképességük határán vannak, sőt több helyen már meg is haladták azt, a kisiklás veszélyének csökkentése miatt több helyen is sebességkorlátozást vezettek be. Emiatt elkezdték a szakasz komplett felújításának előkészítését, a felújítás nyáron végezhető el. Az extrém téli hideg azonban rendkívüli javítási munkákat is szükségessé tesz, mivel több szászszor kellett síntöréseket, sínfej-helyreállítási munkákat végezni.



A metró működésével kapcsolatban a BKV azt írta, a 3-as vonal felújítása korábban teljesen elmaradt, pedig 2008 előtt is szükség lett volna rá. Az elmúlt néhány évben azonban voltak olyan jelentős átalakítások, amelyekkel a különböző veszélyhelyzetek kialakulásának esélye a korábban is minimálisról még tovább csökkent.