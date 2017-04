Biztosítás

Megtévesztették a magyar autósokat a cascóval

Az MKB Általános Biztosító a casco biztosítási díjakkal kapcsolatban elhitette, hogy a legöregebb autóknál is csökkennek a díjak, így kereskedelmi kommunikációja során megtévesztően tájékoztatta a fogyasztókat. Sokba kerül ez. 2017.04.10 18:51 ma.hu

A Magyar Nemzeti Bank hivatalból célvizsgálatot folytatott az MKB Általános Biztosítónál annak megállapítására, hogy a biztosító honlapján közzétett „Idősebb autó – alacsonyabb casco díj” című tájékoztatója megfelel-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabálynak.



A tájékoztató címe és tartalma alapján a fogyasztók arra számíthattak, hogy idősebb autójuk esetén is az értékcsökkenéssel arányos folyamatos díjcsökkenést érhetnek el. Az ellenőrzés ugyanakkor feltárta, hogy a tájékoztató lényegi információkat nem tartalmazott. A konstrukció szerint ugyanis a biztosítási díjak a gépjármű 7 éves korának elérését, illetve a szerződő 31. életévének betöltését követően már nem csökkennek tovább.



Pontatlanul szerepelt az is a tájékoztatóban, hogy az MKB Biztosító minden biztosítási évfordulónál az értékvesztéshez igazodóan csökkentett díjakkal újítja meg ügyfelei szerződését, valójában ugyanis a gépjármű életkorához rendelt – s a díjcsökkenést eredményező – szorzók a gépjármű 7 éves korának eléréséig is csak kétévente változnak. Így egyes biztosítási időszakokban a gépjármű életkorának növekedéséből eredő kedvezmény nem érvényesül.



Emellett a gépjármű korán túl számos egyéb díjszámítási tényező is befolyásolja a következő biztosítási időszakra irányadó biztosítási díj meghatározását, ekként a kedvezmény tényleges érvényesítése ellenére sem garantálható, hogy a biztosítási díj minden esetben csökkenni fog.



A jogsértés miatt az MNB által közzétett határozatában 3 millió forint bírságot szabott ki az MKB Biztosítóval szemben, egyúttal felhívta a figyelmét arra is, hogy tevékenységét a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által támasztott elvárásokkal összhangban végezze. Enyhítő körülményként került értékelésre, hogy a biztosító a kifogásolt tájékoztatót már a vizsgálat lezárását megelőzően eltávolította honlapjáról.