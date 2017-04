Közlekedés

Csökkent a várakozási idő Horvátország határátkelőin

hirdetés

Továbbra is erős a forgalom Horvátország határátkelőin, de csökkent a várakozási idő, miután a horvát hatóságok szombat este ideiglenesen felfüggesztették a szigorított határellenőrzést a horvát-szlovén és a horvát-magyar határon - közölte a Horvát Autóklub (HAK).



A horvát határőrök jelenleg csak szúrópróbaszerű, célzott ellenőrzéseket végeznek.



A HAK vasárnapi jelentése szerint a személygépkocsik 30 percet, az autóbuszok 40 percet várakoznak a határátkelőhelyeken.



Péntektől az Európai Unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilépéskor, és össze kell vetni a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS), illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumokra vonatkozó adatbázisával (SLTD), hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent biztonsági kockázatot, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban.



A szigorítás nemcsak az unió külső határaira vonatkozik, hanem minden olyan uniós belső határra, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határellenőrzés megszüntetéséről, a közút mellett kiterjed a vasúti, a légi és a tengeri határokra is.



A horvát belügyminisztérium szombati közleménye szerint a horvát hatóságok minden technikai és emberi erőforrást bevetettek, valamint együttműködtek a szlovén és a magyar kollégáikkal, de mégsem sikerült csökkenteniük a torlódásokat és a várakozási időt a határátkelőkön.



A hatalmas torlódásokról Horvátország értesítette Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációs biztost, akivel megállapodtak a szigorított határellenőrzés horvát oldalon való ideiglenes felfüggesztésről.