Hetek óta vesztegel egy jacht az autópálya parkolóban

Akik jártak mostanában az A2-es autópályán Ausztriában, Völkermarkt és Grafensteinközött egy hatalmas jachtot láthattak, amint egy specális szállító járművön vesztegel egy autópálya parkolóban. 2017.04.01 09:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A harminc méter hosszú, hét méter széles jacht az olaszországi Livornóba tart, pályaépítési munkák miatt azonban kényszerű szünetet kell tartania. Talán vasárnap elindulhat a szállítmány dél felé.



Egy alagutban kellene áthajtani, az építkezés miatt azonban öt centiméren múlt volna, hogy elakad-e jármű - jelezte a tiroli szállító cég vezetője, hogy ezt a kockázatot nem vállalták be. Helyette inkább megvárják, amíg biztonságos lesz az áthaladás - írja az autoszektor.hu.



A jacht alapjai Lengyelországban készültek, Livornóban fejezik be a felépítmény.



Ausztria áthaladása az útépítések miatt kalandosra sikerült, korábban Bécs előtt is kényszerszünetet tartottak, tisztában voltak azonban azzal, hogy kényszerszüneteket kell beiktatni - írja az orf.at.



Az autópálya mellett várakozó jachtról az orf.at oldalán nézheti meg a fotókat.