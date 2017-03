Közlekedés

Megérkezett a hivatalos sztrájkbejelentés a BKV-hoz

Az érdekvédelmi szervezetek képviselői átadták a hivatalos sztrájkbejelentésről szóló dokumentumot a BKV Zrt-nek, miután a pénteki kollektív munkaügyi vita megegyezés nélkül zárult. 2017.03.31 12:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közleményükben azt írták, a BKV Zrt. vezetése a sztrájkbejelentést tudomásul vette és felhívta az érdekvédelmi képviseletek vezetőit, hogy a még elégséges szolgáltatás biztosításáról szóló tárgyalásokat mihamarabb kezdjék meg.



A cég kijelentette, hogy a sztrájkhelyzet alatti együttműködés fenntartásához szükséges munkáltatói intézkedéseket megteszi, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szükséges béremelés végrehajtása mellett továbbra is elkötelezett, és a továbbiakban is mindent megtesz, hogy a sztrájk elkerülhető legyen.



A társaság tisztában van a dolgozók helyzetével, és számol a munkaerő piaci helyzettel, illetve tendenciákkal és - bár a BKV Zrt. jelenleg még nem rendelkezik elegendő tartalékkal a munkavállalói követelések teljesítéséhez - mindent elkövet annak érdekében, hogy ezek a források rendelkezésére álljanak, a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat ezért a kormányhoz fordult - írták a közleményben.



Közölték azt is: a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) és a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének (BKSZSZ) képviselői kijelentették, hogy a személyszállításról szóló törvény előírásait a sztrájk alatt maradéktalanul betartják.



A BKV-munkavállalóinak 80 százalékát képviselő VTDSZSZ és BKSZSZ péntek délelőtt jelentette be, hogy április 18-án 0 órától 20-a 24 óráig háromnapos, április 24-én 0 órától 28-a 24 óráig ötnapos sztrájkot hirdet, amely minden ágazatot érint.