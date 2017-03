Vasúti közlekedés

Ideiglenes változások lesznek a dunaújvárosi és pécsi vonalon

hirdetés

A pálya korszerűsítése miatt időszakosan változik a menetrend a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vonalon. A március 31-étől április 5-éig, majd április 10-étől június 16-áig tartó munkálatok miatt néhány késő esti vonat helyett Érd felső és Érd között pótlóbuszok szállítják az utasokat.



A Keleti pályaudvaron végzett karbantartási munkák miatt április 1-jén, valamint április 8-ától 10-éig és 22-étől 23-áig a pécsi InterCity vonatok a Keleti helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek - közölték.



A Mávinform közleményében megemlítették: a módosított menetrend a MÁV-csoport honlapján, a vágányzári hírek között érhető el. Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfó alkalmazásban és a Mávdirekt telefonos ügyfélszolgálatánál is a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot is.