Járgány

Venne több mint 700 millióért szuperautót úgy, hogy még le sem gyártották?

hirdetés

Bejelentette a McLaren, hogy már most értékesítette az összes új háromüléses szuperautóját, pedig még le sem gyártotta.



Az autó átszámítva több mint 700 millió forintba kerül, ennek ellenére még senki nem tudja, hogy fog kinézni. A gyártó ugyanis még csak skeccseket mutatott a mindössze 106 példányban készülő járgányról, amelyből az első darabok is csak 2019-ben kerülhetnek a tulajdonosokhoz.



A tervek szerint a BP23 kódnév alatt fejlesztett modellt nem pályaversenyzésre optimalizálják, főként a Koenigsegg Regera ellenfelének szánják. Az autóval a legendás F1 előtt tiszteleg a McLaren, teljesítménye megközelítheti akár az ezer lóerőt is.