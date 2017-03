Közlekedés

Sztrájk miatt nem fogadnak vonatokat a román vasutasok

Spontán munkabeszüntetést kezdtek szerda reggel a román államvasutak (CFR) alkalmazottai, amely több mint 140, köztük két Magyarországra tartó nemzetközi vonat leállítását okozta. 2017.03.22 10:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bérkövetelő megmozdulás a kolozsvári vasúti körzetben kezdődött reggel hét órakor, majd a temesvári, jászvásári és bukaresti körzetre is átterjedt. A vasutasok 25 százalékos béremelést követelnek, és azt kifogásolják, hogy - bár szerdán lejár a kollektív munkaszerződésük - nem készült el az újabb szerződés, és semmilyen garanciájuk nincs bérköveteléseik teljesülésére.



A CFR igazgatósága azt állítja, már megkezdődtek a bértárgyalások a vasúti szakszervezetekkel, a CFR 2017-es költségvetésében pedig a béralap 22,5 százalékos növekedését is előirányozták.



A munkabeszüntetés a nemzetközi forgalomban is érezteti hatását: a román hírtelevíziók tudósításai szerint a kolozsvári pályaudvaron és a Temesvárhoz közeli Vinga község vasúti állomásán is órák óta vesztegel egy-egy Budapest felé tartó nemzetközi gyorsvonat, Piskin (Simeria) pedig egy Bécsből Bukarestbe tartó szerelvényt állítottak le a sztrájkoló vasutasok.



A Mávinform sajtóügyeletese azt közölte az MTI-vel, hogy egy előre meg nem hirdetett munkabeszüntetés miatt nem fogadnak vonatokat a román vasutasok, ezért a nemzetközi járatok csak a határállomásig közlekednek szerdán.