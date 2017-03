Vezetési élmény

Drágulnak a gumiabroncsok az emelkedő nyersanyagárak miatt

hirdetés

Jelentősen nő a gumiabroncsok ára a következő hetekben; iparági információk szerint a nyersanyagárak emelkedése miatt a gyártók átlagosan 4-9 százalékkal drágábban adják majd termékeiket - tájékoztatta az MTI-t az Abroncs Kereskedőház.



A gumiabroncs nagykereskedelmi vállalat szerint 4-6 héten belül a fogyasztói árakban is megjelenik a drágulás. Megjegyzik, hogy a fogyasztói kosár e szegmensben 50-100 ezer forint között van, így az átlagvásárló akár 15 ezer forintos áremelkedésre is felkészülhet.



A gyártói áremelés hátterében a gyártáshoz szükséges alapvető nyersanyagok - szénszármazékok, a szintetikus és természetes gumi, valamint az acél - árának újabb drasztikus emelkedése áll. A szénszármazékok és a mesterséges gumifélék ára mintegy 100 százalékkal nőtt tavaly július óta, a természetes gumi kitermelése pedig az áradások miatt csökkent a legnagyobb exportőr országban, Thaiföldön. Emellett az abroncsokba belekerülő acélhuzalok ára is jelentősen, 80 százalékkal nőtt egy év alatt - ismerteti a cég.



A közlemény idézi Tiszay Árpádot, a vállalat kereskedelmi vezetőjét, aki elmondta: az idén valamivel korábban kezdődött a tavaszi kerékcsere szezon, nagy rohamra március utolsó, április első két hetében számítanak.



Az 1995-ben alakult Abroncs Kereskedőház a közlemény szerint a magyar gumiabroncspiac értékesítési és szolgáltatásai területén több kategóriában is piacvezető. A több mint kétszáz szakembernek munkát biztosító kft. hat saját tulajdonú kiskereskedelmi telephelyet, négy bevásárlóközponti abroncsszervizt és két logisztikai raktárbázist üzemeltet. Tavalyi árbevételét a cég nem közölte, ám korábban azt jelezte, hogy 2016-ra az előző évi 20 milliárd forintnál nagyobb bevételre számít.



Az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (ETRMA) korábban közölt adatai alapján tavaly Magyarországon csaknem 2,4 millió új gumiabroncsot értékesítettek a gyártók összesen, ami hétéves rekord.