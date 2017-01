Fejlesztés

A hidrogéntechnológia terjedését szorgalmazza a Hidrogén Tanács

A hidrogénalapú technológiák szélesebb körű alkalmazását sürgetik energetikai, közlekedési és ipari világcégek, az általuk alapított Hidrogén Tanács szerint a hidrogén energiaforrásként való felhasználása a globális klímavédelmi célok sikeréhez is hozzájárulhat - közölte a Toyota kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a Hidrogén Tanácsban a Toyota mellett az Air Liquide, az Alstom, az Anglo American, a BMW GROUP, a Daimler, az ENGIE, a Honda, a Hyundai Motor, a Kawasaki, a Royal Dutch Shell, a The Linde Group és a Total vesz részt két társelnök irányítása alatt, akiket más-más földrészről és ipari szektorból jelölnek ki.



A testület első, Davosban tartott ülésén idén januárban elkötelezte magát a 2015-ös Párizsi Egyezményben vállalt klímavédelmi célok mellett, egyúttal ígértet tett a hidrogénnal kapcsolatos befektetések növelésére - írták.



A testület tagjai jelenleg közel másfél milliárd eurót fektetnek évente a hidrogéntechnológiák fejlesztésébe, népszerűsítésébe - áll a Toyota közleményében.



A vállalat ismertette: a hidrogén sokoldalú és tiszta energiahordozó, mivel alkalmazása a felhasználás helyén nem jár széndioxid-kibocsátással, az erre épülő alkalmazások ráadásul sokat fejlődtek az utóbbi években és széles körben elérhetőek.



A hidrogénalapú technológia segíthet a széndioxid-kibocsátás mérséklésében, ami nem csak a közlekedésben, hanem más iparágakban is fontos szempont, ezért a Hidrogén Tanács szerint a hidrogén a jövő kulcsfontosságú energiaforrása lehet - írták.



Hozzátették: a testület szakértői segítséget nyújt a hidrogénben rejlő lehetőségek megismertetésében és népszerűsítésében, egyúttal szorgalmazza a kormányok, nagyvállalatok, nemzetközi szervezetek és civil kezdeményezések összefogását annak érdekében, hogy kiterjedt töltőhálózatok épüljenek a városok hidrogénellátása érdekében, fejlődjön hidrogéntechnológia és új stratégiák szülessenek annak felhasználására.