DasWeltAuto: pörgött a használt autók piaca tavaly

A tömegjárművek mellett új gazdához került 556 használt Porsche, 14 Ferrari, hat Aston Martin, két Lamborghini és egy Pininfarina is. 2017.01.29 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pörgött a használt autók magyarországi piaca tavaly: 611 859 használt jármű cserélt gazdát, 12,2 százalékkal több, mint 2015-ben, az eladott kocsik háromnegyede 10 évesnél idősebb volt - közölte a DasWeltAuto.



Az országos hálózattal rendelkező kereskedő jelezte: a piac 2012-es mélyrepülése óta - amikor 404 476 autó cserélt gazdát - évről évre 10 százalék körül bővül az értékesítés.



Tavaly a vásárlók 30 százaléka felső-középkategóriás autót vett. A márkák közül az Opel volt a legnépszerűbb (13,95 százalék), de sokan vettek Suzukit (10,29 százalék) és Volkswagent is (9,84 százalék). A tömegjárművek mellett új gazdához került 556 használt Porsche, 14 Ferrari, hat Aston Martin, két Lamborghini és egy Pininfarina is.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az eladott gépkocsik életkora összességében tovább romlott: immár 73 százalékuk volt 10 évnél öregebb jármű, és csupán 9 százalékuk öt évnél fiatalabb.



A cég kitért arra, hogy számításai szerint 2016-ban a magyarországi autópark 22 000-nél több olyan import használt autóval gyarapodott, amely környezetvédelmi besorolása miatt nem közlekedhetett az elmúlt napokban elrendelt szmogriadó alatt. Az elmúlt négy év során százezernél is több, erőteljesen környezetszennyező autót helyeztek forgalomba Magyarországon - tették hozzá.



Tavaly 142 002 magánimport keretében érkező használt személyautó és 13 706 kishaszonjármű kapott magyar rendszámot.



A DasWeltAuto emlékeztetett arra, hogy a vásárlási kockázatok csökkentése érdekében működteti a www.dasblog.hu oldalt, ahol a másodkézből származó kocsi vásárlásával kapcsolatos tanácsok mellett a piaci anomáliákra és a használtautó-vásárlás során felbukkanó csapdákra is felhívják a figyelmet.



A DasWeltAuto a Volkswagen csoport márkáit forgalmazó Porsche Hungaria használt autó üzletága, amely 30 értékesítőhellyel rendelkezik országszerte. A hálózat 2016-ban 6330 garanciális használt autót értékesített.