Hideg idő

További korlátozások a határátkelőhelyeken és az utakon

Már csak a 3,5 tonna alatti járművek belépését engedélyezik a szlovák hatóságok a Nógrád megyei határátkelőkön, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bánrévei átkelőhelyen. 2017.01.13 12:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

police.hu

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 7,5 tonnás súlykorlátozást vezetett be a 25-ös főút egy szakaszán.



Nágel Tamás, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: a szlovák hatóságok a rendkívüli időjárás miatt valamennyi Nógrád megyei határátkelőhelyet lezárták reggel a nehéz teherautók előtt.



Délelőtt 11 órától újabb forgalomkorlátozást léptettek életbe, amely értelmében Szlovákia területére már csak a 3,5 tonna, vagy az alatti gépjárművek belépését engedélyezik a Nógrád megyei határátkelőhelyeken - tette hozzá.



Közölte: a megyében a 2-es számú főúton továbbra is a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek közlekedését korlátozzák. A 23-as és a 21-es számú főutak megyei útszakaszán továbbra is forgalomterelés zajlik.



Szabó Csilla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt mondta, a szlovák hatóságok 11 órakor újabb forgalomkorlátozást léptettek életbe, így Szlovákia területére már csak a 3,5 tonna vagy az alatti gépjárművek belépését engedélyezik a bánrévei határátkelőhelyen.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében azt írta, a 25-ös főúton Eger és Kerecsend között 7,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be, a tehergépjárműveket Maklár felé terelik.