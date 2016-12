Siker!!!

Tim Gábor győzött a Szilveszter Rallye-n

Tim Gábor, miután megnyerte idén a Skoda Octavia Cup-ot, már csak egy versenyre összpontosított idén. Minden év végén, már 2010 óta, résztvevője a Szilveszter Rallye-nak, melyet a Hungaroring-en rendeznek december végén. 2016.12.31 04:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Speed Light

A versenyen két gyorsasági szakaszt kell többször és több formában teljesíteni. Tim Gábor, Timár Tamás navigálásával a saját építésű Nissan Sunny GTi-vel állt rajthoz, a közel 300 indulót számláló versenyen. Timék a 2000cc-esek között indultak, a H4-es kategóriában, ahol összesen 35-en neveztek.



Ugyan Tim Gábor nem rallye versenyző, továbbra is a pályaautózás az erőssége, egyre jobb pilótának számít már a rallye-ban is, így esélyesként indult az év végi viadalon. Az autója ugyan nem egy modern gyári autó, de évek alatt egyre jobb és erősebb lett.



Tim Gábor és Timár Tamás már az első, esti gyorsaságin jól kezdett, és 12 mp-es előnyre tettek szert. Ezt az előnyt a további hat szakaszon is megtartották, sőt lépésről lépésre növelték azt. A második nap végére már közel fél perces előny dolgoztak ki, és magabiztosan nyerték a kategóriát, az összetett 36. helyen végezve.



"Végre sikerült! Nagyon jó párost alkotunk Timár Tomival, nagyon élveztük végig a versenyt. Volt melegedési gondunk, volt szakasz, amit kuplung nélkül teljesítettünk, de ez már nem számít. Lényeg, hogy megvan. Az autón most elkezdünk dolgozni, szeretnénk, ha akár Rally2 versenyen is esélyes lenne győzelemre, és 2017-ben az autót hegyi futamokon is szeretnénk a rajthoz állítani. Köszönöm, a támogatóknak, hogy segítettek versenyezni, és édesapámnak, akik a szervizt adta a Szilveszter Rallye-n." - nyilatkozta Gábor a verseny után.



Tim Gábor a pályaversenyzés mellett így már a rallye-ban is letette névjegyét az asztalra. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy 2017-ben lesz-e lehetősége pálya-versenyezni, de Rallye futamokon biztos indulni fog.