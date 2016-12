Ünnep

Budapesten január 2-ig szinte mindenütt ingyenes a parkolás

A Budapest Közlekedési Központ (BKK) honlapján olvasható tájékoztatás szerint a főváros területén a közterületi várakozási övezetekben 2017. január 2-án (hétfő) reggel 8 óráig lehet díjmentesen parkolni.



Néhány helyen viszont most is a szokásos rend szerint kell fizetni, így az I. kerületben, a Várban lévő és a Citadella alatti területen, a III. kerületben, a Flórián üzletközpont melletti, és a XIII. kerületi Margitsziget északi részén található parkolókban.



Szintén fizetni kell az őrzött, a fizetős P+R parkolókban és garázsokban: a II. kerületi Hűvösvölgy végállomásnál, a VIII. kerületi Rákóczi tér alatti mélygarázsban, a XIII. kerületben, Újpest-Városkapu metróállomásnál, a X. kerületi Pillangó utcai metró állomás mellett, valamint a XIX. kerületben, a Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti, valamint a KÖKI Terminálnál található parkolókban.



A közösségi közlekedésben a tanítási szünetben, illetve munkaszüneti, ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a BKK járművei.



Ugyancsak rendkívüli menetrend szerint közlekednek a MÁV-Start szerelvényei és a Volánbusz járatai is.