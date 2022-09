Árvíz

Horvátország több területén is árvízveszélyt hirdettek

Az özönvízszerű esőzések miatt Horvátország több területén is árvízveszélyt hirdettek - közölte a horvát közszolgálati televízió (HRT) vasárnap.



A közép-horvátországi Károlyvárosban (Karlovac) reggel nyolc órakor a Kupa folyó vízszintje elérte a 796 centimétert, ami lényegesen magasabb a vártnál - mondta Damir Mandic polgármester.



A folyó kilépett medréből, a külvárosban több házat, udvart, pincét öntött el, és utakat árasztott el - tette hozzá. Károlyvárosnál négy folyó, a Kupa, a Mreznica, a Korana és a Dobra folyik össze.



Továbbra is a Károlyvárostól északra lévő Ozaljban a legrosszabb a helyzet, a várost már szombaton elvágta az áradás a külvilágtól. A Kupa folyó ott az 1966-ban felállított rekordszintnél mindössze hat centiméterrel volt alacsonyabb.



Biljana Zeljeznjak, a Horvát Vizek vállalat károlyvárosi vezetője vasárnap a sajtónak úgy nyilatkozott: a várostól lefelé egyre rosszabb a helyzet, a Gradactól Kobilicig tartó szakaszon több házat elöntött a víz.



A jó hír az, hogy az eső már nem esik - mondta, hozzátéve, hogy az árhullám Petrinja és Sisak felé halad.



Egyelőre nem tudni, mi lesz ezekkel a területekkel, de minden szolgálat figyelemmel kíséri a helyzetet, és készek beavatkozni - hangsúlyozta.



A lakosságot az árvíz sújtotta területeken a polgári védelem és a tűzoltóság is segíti a védekezésben.