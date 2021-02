Vízügy

OVF: árad a Tisza, újra nagy mennyiségű hulladék érkezik

Árad a Tisza, a folyó felső szakaszára újra nagy mennyiségű kommunális hulladék érkezik, amelynek kiszedése pénteken megkezdődött - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az MTI-vel.



Siklós Gabriella közleményében azt írta: a Felső-Tisza vízgyűjtőjén az elmúlt 24 órában átlagosan csak 1-4 milliméternyi csapadék hullott. Az elmúlt napok esőzései hatására azonban áradás indult el a folyókon, ezzel együtt kommunálishulladék-szennyezés is érkezett a Felső-Tiszára.



A kameraképek és gátőrök szerint péntek reggel az ukrajnai Rahónál percenként 1-2, a magyarországi határszelvényben Tiszabecsnél percenként 30-40 kommunális hulladék érkezett, míg a Szamos folyón Csengernél percenként 60-80 jön.



A nagy mennyiségű kommunális hulladék miatt a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság csütörtök délben harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A kárelhárítást végző úszóműparkot csütörtökön a vásárosnaményi hídhoz irányították, és részleges folyamzárat kezdtek felállítani.



A hulladékot péntek délelőtt kezdték kiszedni egy magyar fejlesztésű géplánccal, a munka váltott műszakban, folyamatosan zajlik. A hulladékot a híd lábánál kiépített úgynevezett vízminőségi kárhelyen válogatják és a darabolását is elvégzik.



Siklós Gabriella azt írta: a magyar fejlesztésű műszaki infrastruktúrát már hatodszor vetik be éles helyzetben a vízügyi szakemberek irányításával.



A Tisza vízszintje várhatóan elsőfokú készültségi szint alatt marad, de a vízszintemelkedés helyenként többméteres lesz. Ha a vízállás Vásárosnaménynál eléri a 6 métert, akkor a géplánc továbbra is képes kiterelni a hullámtérre az érkező uszadékot, de annak kiszedésére és elszállítására csak apadáskor lesz lehetőség - közölte a szóvivő.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő 3 napban a Felső-Tisza vízgyűjtőjén 12-14 milliméternyi csapadék várható, amely további árhullámok kialakulásához vezethet, ezért a vízügyi szakemberek kamerákkal és a gátőrök segítségével folyamatosan figyelik a levonuló "idegen anyagok" mennyiségét.



Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleménye mellé több fotót is mellékelt, ezeken az látható, hogy rendkívül nagy mennyiségű, elsősorban műanyagpalackok, flakonok, dobozok kerültek a folyóba, és ezek több méter szélesen borítják be a partot.