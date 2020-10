Időjárás - árvíz

Levonul az árhullám az észak-magyarországi folyókon

Levonul az árhullám az észak-magyarországi folyókon, és a következő időszakban csapadékmentes időre lehet számítani - tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedden az MTI-t.



A közlemény szerint a reggeli adatok alapján a Sajó árhulláma elérte a befogadó Tiszát; a folyó a teljes magyarországi szakaszon apad. Sajópüspökinél és Felsőzsolcánál az elsőfokú, Sajószentpéternél még a másodfokú készültség szintje feletti vízállásokat mérnek - fűzik hozzá.



Mint írják, Sajópüspökinél és Felsőzsolcánál várhatóan szerdán csökken a vízszint az elsőfokú szint alá, Sajószentpéternél pedig csütörtökön.



A tájékoztatás szerint a Hernádon is folytatódik az apadás, melynek ütemét a szlovákiai Ruzsin-tározó szakaszosan csökkenő vízeresztése befolyásolja. Hidasnémetinél már hétfő reggel óta az elsőfokú készültségi szint alatti vízállást mérnek, de Gesztelynél csak kedd reggelre csökkent a vízszint a harmadfokú védekezési szint alá. A ruzsini vízeresztéstől függően péntektől már csak az elsőfokú árvízvédelmi készültséget kell fenntartani a szakaszon.



A szakemberek szerint mivel a Tisza felső szakaszáról jelenleg viszonylag kevés víz érkezik, ezért a Sajó-Hernád vízrendszer alsó szakaszán nem kell visszaduzzasztásra számítani, így az apadás az alsó szakaszon is várhatóan ütemesen megy végbe.



A Bódva szintén a teljes hazai szakaszon apad, ami már Szendrőnél is felgyorsult - írják.



Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakemberei még mindig folyamatos figyelőszolgálatot látnak el, mert a lassú apadás közben a védművek állapotát, az esetleges szivárgásokat folyamatosan ellenőrizniük kell. A védekezésben még mindig csaknem 200 vízügyes szakember dolgozik - tartalmazza a közlemény.