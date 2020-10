Időjárás-árvíz

Vízügyi főigazgatóság: szárazabb idő jöhet, apadnak a folyók

Sajón Sajópüspökinél a csütörtök reggeli 390 centiméteres tetőzést követően péntek reggel 8 órakor 341 centiméteres vízállást mértek, tehát egy nap alatt közel fél métert apadt a folyó. 2020.10.16 14:58 MTI

A következő 36 órában főképp a Sajó szlovákiai vízgyűjtőjén lehet területi átlagban is számottevő eső, a korábban lehullott hó pénteken valószínűleg a magasabb hegyvidéki területeken is elolvad, ezt követően várhatóan szárazabb időszak következik - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-vel.



Pénteki közleményükben azt írták, a Sajón Sajópüspökinél a csütörtök reggeli 390 centiméteres tetőzést követően péntek reggel 8 órakor 341 centiméteres vízállást mértek, tehát egy nap alatt közel fél métert apadt a folyó.



Lejjebb, Sajószentpéternél is bekövetkezett a tetőzés az éjszaka folyamán a 2010-es rekordot (406 centimétert) megközelítő 401 centiméteres vízállással, azóta megkezdődött az apadás, és péntek reggel 8 órakor 391 centimétert mértek.



Felsőzsolcánál az elmúlt napon tovább folytatódott az áradás, éjszaka a vízszint meghaladta a másodfok szintjét, péntek reggel 8 órakor 382 centiméteres vízállást mértek, a tetőzés este várható a harmadfok körüli vízállással.



A már lehullott és várható eső a folyó felső szakaszán újabb vízszintemelkedéseket okozhat, de ez már nagy valószínűséggel csak az apadás ütemét lassítja majd - tették hozzá.



A Hernád Hidasnémetinél csütörtök este 400 centiméteres vízállással tetőzött, azóta gyorsuló ütemben apad, péntek reggel 7 órakor 370 centiméteres vízállást mértek.



Gesztelynél péntek reggel 6 órakor 257 centiméteres vízállást mértek, a tetőzés szombaton várható 410 centiméter körül. Gesztely és Ócsanálos között a vízügyes szakemberek csütörtök hajnalban megkezdték egy 1600 méter hosszú nyúlgát kiépítését, hogy a belegrádi ívóvízbázis védelmét biztosítsák - emlékeztettek.



A Bódván Hídvégardónál csütörtök reggel 6 órakor 251 centiméteres vízállással tetőzött, péntek reggel 8 órakor már csak 214 centiméteres vízállást mértek.



Szendrőnél péntek reggel 209 centiméteres vízállást mértek, ami már a tetőzés közelében van - írták.



Az Ipolyon Ipolytarnócnál csütörtökön 12 órakor volt a tetőzés 374 centiméteres szinttel, azóta ütemesen apad a folyó: péntek reggel 335 centiméteres vízállást mértek.



Közölték azt is, az önkormányzatok is segítséget kértek az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól. A Sajóecseg-Boldva bekötő út és a környező telephelyek védelme érdekében ideiglenes védmű kiépítéséhez szükséges védekezési anyagot szállítottak (1000 homokzsákot és 100 fáklyát) a vízügyes szakemberek.



A Hernád folyónál Aszaló település árvízi biztonságának érdekében a Vízügyi Igazgatóság egy erőgépet biztosított személyzettel együtt, ami a Bársonyos csatorna magasítását végezte el - olvasható a közleményben.