OVF

Árvíz: több folyón is árhullám vonul le

Egy magassági hidegörvény és egy sekély ciklon révén az elmúlt öt nap során az ország legnagyobb részén jelentősebb csapadék hullott. 2018.05.17 14:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több magyarországi folyószakaszon árhullám vonul le - olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) csütörtökön az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában.



Mint kifejtették: egy magassági hidegörvény és egy sekély ciklon révén az elmúlt öt nap során az ország legnagyobb részén jelentősebb csapadék hullott. A szerda reggel 8 óráig lehullott csapadék mennyisége a nyugati határnál helyenként meghaladta a 60, a délkeleti határ mentén megközelítette az 50 millimétert. Szerdán a délutáni órákban a Rába vízgyűjtőjén újabb záporok, zivatarok alakultak ki a vízgyűjtőkön, ezekből területi átlagban 5 milliméter csapadék hullott, de lokálisan, különösen a Répce és a Gyöngyös vízgyűjtőjére 25-35 milliméter is leesett.



Csütörtökön a ciklon már északabbra helyeződik, de hatása még érezhető lesz. A jelenlegi meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban a Rába vízgyűjtőjén ismét kialakulhat egy-egy futó zápor, zivatar. Területi átlagban nem várhatóak nagy mennyiségek, de lokálisan bárhol leeshet nagyobb csapadékmennyiség is.



Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően egy kisebb árhullám indult el a Dunán, amely a hazai szakaszon a fokozati szintektől jóval elmaradó - alacsony mederteltség melletti - tetőző értékekkel vonul le. A Tiszán is várható kismértékű - egy méteres körüli - vízszintemelkedés, azonban továbbra - ahogy a Duna esetében is - alacsony mederteltségekre számítanak.



A Rábán és a Murán jelenleg összesen 57 kilométer hosszban van árvízvédelmi készültség, valamennyi szakaszon első fokú.



A Rába Rumnál még lassan árad, Sárvárnál is folyamatos áradás tapasztalható. A jelenlegi előrejelzés szerint a Rába alsóbb szakaszán, a sárvári szelvényben jelentősen fokozat alatti vízállással fog tetőzni szombat reggel.



A Murán levonuló árhullám miatt Zala megyében rendeltek el készültséget. A Mura Muraszerdahelynél szerdán egész nap gyengén áradt, csütörtök reggel már tetőzés közeli állapotban volt a folyó, néhány órán belül elindulhat a lassú apadás. A jelenlegi előrejelzés szerint viszont a Mura letenyei szakaszán másodfokot meghaladó vízállásra számítanak, a lassúbb levonulás miatt a tetőzés később várható - olvasható az OVF tájékoztatójában.