Áradás

Belvíz - Egyre több helyen rendelnek el készültséget

2018.03.11 00:26 ma.hu

Egyre több helyen rendelnek el készültséget a belvíz miatt - hangzott el az M1 aktuális csatorna szombat délutáni Híradójában.



Azt mondták: országosan nőtt a belvízzel elöntött területek nagysága. Több szakaszon másodfokú készültséget rendeltek el. A legnagyobb belvízzel elöntött terület Dél-Alföldön van. Hódmezővásárhely közelében a Körtvélyesi szivattyútelepen reggel 6 óra óta folyamatosan üzemel.



Az M1 tudósítója Hódmezővásárhelyről bejelentkezve azt mondta: a nemrég még hóval borított alföldi területen lassan szivárog el a csapadékvíz. A helyzetet az is nehezíti, hogy pár napja egy kisebb árhullám is levonult a Tiszán. A területen éjjel-nappal folyamatosan szivattyúzzák a belvizet.



Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint a belvíz miatt az országban összesen 45 szakaszon van érvényben készültség. Ebből egy helyen - a Tolnanémedi-dombovári szakaszon - harmadfokú, 24 helyen másod-, 20 helyen elsőfokú a belvízvédelmi készültség.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap közepesen vagy erősen felhős idő várható. Szakadozottabb felhőzet és több napsütés inkább a Dunántúlon, főleg annak nyugati felén várható. Északkeleten ugyanakkor huzamosabb ideig maradhat borult az ég, s helyenként, nagyobb eséllyel késő délután, este alakulhat ki eső, zápor. Hétfőn reggel, délelőtt még keleten eshet, majd némi szünet után délután záporokra lehet számítani, s egy-egy zivatar sem kizárt. Kedden és szerdán is többfelé várható csapadék.