Árvíz/belvíz

Több szakaszon mérsékelték az árvízi készültséget

Több helyen mérsékelték az árvízvédelmi készültséget, a belvíz viszont egyre nagyobb területen okoz gondot - derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kedden az MTI-hez eljuttatott közleményéből.



Az országban 566 kilométer hosszon van elrendelve árvízvédelmi készültség: ebből már csak 68 kilométeren másod-, 498 kilométeren elsőfokú van érvényben. Az érintett vízfolyások: a Bodrog, a Fekete-Körös, a Kraszna, a Lónyay főcsatorna, a Palád-patak, a Ronyva-patak, a Sár-Éger főcsatorna, a Szamos, a Tisza és Túr.



A Bodrog hosszan elnyúló áradása még tart, tetőzése Felsőbereckinél kevéssel a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szint körül várható csütörtökön, Sárospataknál várhatóan csütörtök-pénteken tetőzik a folyó, megközelítve a harmadfokú készültségi szintet.



A Tiszán Záhony térségében kedden várható a tetőzés. A Tisza és a Bodrog együttes áradásának hatására Tokajnál a tetőzés a másodfokú készültségi szint körül várható csütörtökön. Alatta, Tiszapalkonya és Tiszakeszi térségében a másodfokú készültségi szint alatti tetőzésekre lehet számítani, míg a Tisza középső szakaszán az elsőfokú készültségi szint környékén, illetve azt kevéssel meghaladó tetőzések várhatók a jövő hét első felében.



A Túron levonuló árhullám Garbolcnál hétfő este tetőzött a II. fokú készültségi szintet meghaladó vízállással, azóta lassú apadás figyelhető meg. A Szamoson csak kisebb vízszintemelkedések jelentkeztek, jóval a készültségi szintek alatt. A Krasznán is tetőzött az árhullám.



A lehullott csapadék hatására a Körösök vízrendszerén is árhullámok indultak meg. Jelentősebb vízszintemelkedés a Fekete-Körösön jelentkezett. A Hármas-Körös alsó szakaszán a Tiszán levonuló árhullám visszaduzzasztó hatása okoz vízszintemelkedést, de ott is csak az elsőfokú készültségi szintek meghaladása várható.



A készültséggel érintett védvonalak mentén fokozott figyelőszolgálatot látnak el a vízügyi dolgozók, különös tekintettel a fejlesztés alatt álló védelmi szakaszon. A Tiszán levonuló árhullám miatt a töltéskeresztező műtárgyak, zsilipek folyamatos zárására is szükség van.



A belvíz miatt már 42 szakaszon kell védekezni: 26 szakaszon első-, 16 szakaszon másodfokú készültség van érvényben. A belvízzel elöntött területek nagysága már csak 15 ezer hektár: ebből csaknem 7 ezer hektár vetés, szántó - olvasható az OVF közleményében.