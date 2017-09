Árvíz

Megindultak kifelé a folyók

Több magyarországi folyón van árhullám a napokban hullott jelentős mennyiségű csapadék miatt. Két tározó is folyamatosan működik, lakott területek nincsenek veszélyben - derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) közleményéből, amelyet szerdán juttatott el az MTI-hez.



Egy mediterrán ciklon hatására az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott az Alpok déli, délkeleti részén és Magyarország nyugat-dunántúli területein is - írták.



A Mura magyarországi vízgyűjtőterületére egy nap alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott, amely a Kerkán, a Kebelén és a Szentgyörgyvölgyi-patakon rendkívül magas vízállást eredményezett. A folyó a teljes szakaszon árad, óránként 4-5 centiméterrel emelkedik a vízszint. Letenyénél csütörtök hajnalban másodfok körüli tetőzésre lehet számítani. A víz várhatóan elönti a hullámtereket, de lakott területeket nem érint. A figyelőszolgálat folyamatosan ellenőrzi a zsilipeket.



A Kerka Bajánsenyénél kedd délután 161 centiméterrel tetőzött, ez 5 centiméterrel magasabb, mint a valaha mért legnagyobb vízállás. Kiemelték, hogy a levonuló árhullám csökkentése érdekében a Kebele és a Kerka árvíztározó is folyamatosan működik. A Kerka tározó tetőzés közeli állapotban üzemel, a tározó alatti területeken tizenkét települést véd meg az árvíztől. A Kebele tározó is teljes kapacitással működik. Ez Magyarországon két, Szlovéniában öt települést véd - írta az OVF.



A Dráván érkező árhullám is jelentős vízszintemelkedést okoz majd. Drávaszabolcsnál a hétvégén első fok körüli tetőzés várható. A Rábán a korábban jelzettnél alacsonyabb tetőző vízszintek mellett vonul le árhullám. A zsilipek továbbra is zárva vannak, a gátőrök figyelőszolgálatot tartanak az érintett szakaszokon, elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.



A Lajtán Mosonmagyaróvárnál csütörtökön első fok feletti tetőzésre lehet számítani. A Zalán is elindult egy árhullám, Zalaegerszegnél már több mint 2 métert áradt a folyó.



A Dunán a most következő egy hétben csak kisebb vízszintemelkedésre lehet számítani, Budapesten a rakpart szintjétől méterekkel elmaradó, 400 centiméter körüli tetőzéssel.



A Tiszán és mellékfolyóin is kisebb-nagyobb árhullámok várhatók, de mindenhol a készültségi fokozatok alatti tetőzésre lehet számítani - olvasható az OVF jelentésében.