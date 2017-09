Vízügy

Árvíz: megkezdték a kárfelmérést a Duna szigetközi szakaszán

hirdetés

Megkezdték az árvíz okozta károk felmérését a Duna szigetközi szakaszán a vízügyi szakemberek - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint a már levonuló - múlt hét elején tetőző - dunai árhullám jelentős károkat okozott a vízpótló rendszerben, elsősorban azoknál a műveknél, amelyek kisvíz idején is biztosítják a megfelelő vízszinteket a szigetközi mellékág rendszerben. Az árhullámmal érkező uszadék - melynek eltávolítása jelenleg is tart - jelentősen megterhelte a hidakat. A vízszinttartó műveken átbukó jelentős vízhozam rongálódásokat okozott a betonburkolatokban, illetve a szabályozó művek alatti kövezésekben is - tették hozzá.



Az előzetes felmérések szerint a helyreállításhoz több mint 1000 köbméter vízépítési terméskő, 1500 köbméter kavics és mintegy 500 köbméter beton beépítésére lehet szükség.



Az OVF jelentése szerint a múlt heti árhullámot egy kisebb árhullám követi. Ennek tetőzése szerdán várható a Szigetközben. Ennél viszont már a szlovák fél több vizet tud majd elvezetni, így a hullámtereket terhelő vízhozam nagyobb biztonsággal levezethető - olvasható a közleményben.