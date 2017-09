Árvíz

Akár 6 méteres dunai árhullám várható

Jó sok eső esett a Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin, az árhullám hatására a Szigetközi ártér jelentős része víz alá kerül, Budapesten a hét közepén tetőzik. 2017.09.04 12:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Duna bajor és osztrák vízgyűjtőin az elmúlt mintegy egy hetes időszakban, területi átlagban is jelentős, 75-125 mm csapadék hullott - tájékoztatta a ma.hu-t az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ezek hatására jelentős vízszintemelkedés indult meg a Dunán és az alsó ausztriai Duna szakaszokon a vártnál is magasabb, mintegy 5000 m3/s-os vízhozammal tetőző árhullám alakult ki. A Dunán érkező kisebb árhullám az alsó-ausztriai szakaszon Kienstocknál az előre jelzetthez képest némiképp magasabb vízhozammal (~5000 m3/s) tetőzött hétfőn kora hajnalban. Szerencsére vasárnap már sehol nem volt és a következő 6 napban sehol nem is várható területi átlagban jelentős csapadékmennyiség.



Az egésszel egy időben kezdődtek meg a bősi erőmű előre tervezett karbantartási munkálatai, amelynek következtében a mesterséges üzemvízcsatornába a szokottnál kevesebb, az Öreg-Dunába pedig annál jóval több víz bevezetése várható.



Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereinek hétfő reggeli tájékoztatása szerint a szlovák vízügyi szervek az Öreg-Dunába eresztett vízmennyiséget a megszokott mintegy 400 m3/s-ról a mai napra mintegy 3000 m3/s-ra tervezik emelni, ez az érték hétfő reggel 8 órakor mintegy 2200 m3/s volt. Ennek megfelelően az öreg Duna vízállása Dunaremeténél az elmúlt 24 órában több mint 3 métert emelkedett.



A karbantartási munkálatok miatt az átadott vízmennyiség további növekedésével, akár a 4000-4200 m3/s-os értékkel is számolni kell. Ebben az esetben Dunaremeténél a III. fokú készültségi szintet (620 cm) megközelítő, vagy azt meghaladó vízállás kialakulása valószínűsíthető, ami nagyjából vasárnap és hétfőn mintegy 5 és fél méteres vízszintemelkedést jelenthet. Nagybajcsnál az I. fokú készültséget ma reggel 8 órakor elrendelték a vízügyi szakemberek, a tetőzés ezen a szakaszon holnap a hajnali órákban valószínű.



Az árhullám hatására a Szigetközi ártér jelentős része víz alá kerül, egyes területeken gyors és veszélyes áramlások alakulnak ki. Emiatt a vízitúrázás, a hullámtéren végzett egyéb idegenforgalmi és gazdálkodási tevékenységek semmiképpen nem javasoltak.



Az árhullám tetőzése Budapestnél a korábbiakban jelzettekkel összhangban, az I. fokú készültségi szinttől jelentősen elmaradó vízszinttel, várhatóan a hét közepén (szerda-csütörtök) következik be.