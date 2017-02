Időjárás-vízügy

Tiszai árhullám - Vasárnap elhagyhatja a jégtorlasz az országot

Elérte Szegedet a jeges ár. Fák, csónakok, stégek, egyelőre mindent visz a víz, de a jeges ár délután várhatóan elhagyja Magyarországot. 2017.02.19 11:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Várhatóan a nap folyamán elhagyja az országot a Tiszán levonuló jégtorlasz - mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel.



Siklós Gabriella elmondta: a még érvényben lévő harmadfokú árvízvédelmi készültségeket nem a vízállás, hanem a jéghelyzet indokolja. Így a jégtorlasz levonulásával várhatóan tovább enyhítik, illetve visszavonják a készültséget.



A belvízi helyzetről azt mondta: jelenleg mintegy 37 900 hektár van víz alatt. A legnagyobb elöntések továbbra is a Körösök és a Közép-Tisza vidékén vannak. Az OVF szóvivője jelezte, jelenleg az időjárás is kedvez a belvízi védekezés szempontjából, a jövő héten viszont csapadékosra fordul idő, emiatt ha további javulás nem is, de stagnálás várható a belvízi helyzetben.