Árvíz/belvíz

OVF: kevesebb mint 300 kilométeren védekeznek a Tiszán

Már csak a Tiszán van harmadfokú árvízvédelmi készültség összesen 292 kilométeren, és ott is a jégtorlasz aktuális helyzete miatt - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombaton az MTI-vel.



Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) szombati jelentése szerint más magyarországi folyón már nincs érvényben árvízvédelmi készültség.



A Tiszán az árhullám jelenleg Tiszaug és Csongrád között tetőzik. Szombaton a reggeli órákban megindult a Tiszakécske, Tiszabög térségében felgyülemlett teljes jégtömeg és Csongrád felé tart. A Bodrogon és a többi mellékfolyón is apadást észlelnek, készültségi szintek alatti vízállásokkal.



A következő napokban a Dunán enyhén áradó, a Tiszán stagnáló, illetve lassan apadó vízállásokra számítanak a szakemberek, az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintje alatt.



Az előrejelzések szerint a következő néhány napban nem várható számottevő csapadék, de keddtől jelentős mennyiségű csapadék valószínűsíthető a Duna és a Tisza felső vízgyűjtőjén.



A belvíz miatt jelenleg 10 vízügyi igazgatóság területén, 41 szakaszon van készültség: hét szakaszon másod-, harmincnégy szakaszon elsőfokú. A belvízzel elöntött terület fokozatosan csökken, jelenleg 37 900 hektár, ebből 11 500 hektár vetés-szántó. Legnagyobb elöntések továbbra is a Körösök és a Közép-Tisza vidékén vannak - olvasható az OMIT jelentésében.