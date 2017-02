Árvíz/belvíz

Összességében csökkent az árvízi készültség

hirdetés

A magyarországi folyókon összességében csökkent az árvízi készültség, de továbbra is több mint 40 ezer hektáron kell védekezni a belvíz miatt - derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményéből.



Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) legfrissebb jelentésében külön kiemelték, hogy a Tiszán levonuló jeges árvíz miatt a Kisköre alatti folyószakaszon változó intenzitású jégzajlás tapasztalható, amely folyamatosan közelít Szolnokhoz.



Ennek következtében nagy mennyiségű, több órán át tartó zajló jég és uszadék jelenhet meg a következő időszakban. Ezért a szakemberek felhívták a vízi eszközök tulajdonosainak figyelmét, hogy lehetőség szerint távolítsák el azokat a mederből, vagy erősítsék meg rögzítésüket.



A kompok és pontonhidak tulajdonosai, üzemeltetői szintén számoljanak vízszintváltozással, jég, uszadék megjelenésével, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket - emelték ki.



Az előrejelzések szerint a Tisza középső és alsó szakaszain nem várhatóak további tartósabb, jelentős vízszintemelkedések, de az értékek mindenhol a elsőfokú készültségi szintek alatt, vagy annak közelében maradnak. Az átmeneti jégtorlódások hatására azonban továbbra is bekövetkezhetnek hirtelen, akár több tíz centiméteres vízszintváltozások, és ezek miatt rövid ideig elsőfokú szint feletti értékek is előfordulhatnak.

A tiszai jégzajlásban Tiszacsegéről elsodródott és Tiszanána közelében elakadt komp február 16-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Felső-Tiszáról érkező jégtorlasz szerda délelőtt ért Kisköre térségébe és közel egy napot állt, de csütörtök reggel a jégtorlasz ismét megindult. A vízügyi szakemberek a torlaszt már átvezették a Kiskörei Vízlépcső felemelt táblái alatt. A Kiskörei Vízlépcső és a Tiszaderzs közelében megállított, felülről érkezett jégtorlasz közötti, mintegy 10 kilométeres folyószakaszon, a duzzasztás révén kialakult árhullám hatására összetöredezett álló jég - a szívóhatás miatt - a vízlépcső alá bukva folytatja útját az alvizen, Szolnok felé sodródva. Az alvizen a jelenség miatt változó mértékű jégzajlás figyelhető meg. Összességében viszont a Tiszán is jelentősen mérséklődtek a "jégjelenségek" - tették hozzá.



A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét elején hullhat területi átlagban említésre méltó mennyiségű, nagyobb részt folyékony halmazállapotú csapadék a Felső-Tisza vízgyűjtőjén. Ugyanakkor megjegyezték: ez az időjárás továbbra is kedvező az árvízi helyzet szempontjából, jelentős mennyiségű újabb jégképződéshez nem lesz elég hideg, de ahhoz igen, hogy a folyók vízutánpótlása alacsony szinten maradjon.



Magyarországon 334 kilométeren van érvényben árvízvédelmi készültség, ebből a Tisza 237 kilométeres szakaszán harmadfokú a készültség. További 97 kilométeren, a Tisza, a Bodrog és a Rima egyes szakaszain elsőfokú készültség mellett védekeznek a szakemberek.



A belvíz miatt tíz vízügyi igazgatóság területén, negyvenhárom szakaszon védekeznek: ebből tíz szakaszon másod-, harminchárom szakaszon elsőfokú készültség van érvényben. A belvízzel elöntött terület nagysága még mindig több mint 41 ezer hektár, melyből több mint 21 ezer hektár vetés-szántó. A legnagyobb elöntések továbbra is a Körösök és a Közép-Tisza vidékén vannak. Az időjárás a belvízi védekezés szempontjából is kedvező: az éjszakai fagyok és a nappali felmelegedés elősegíti a belvíz folyamatos levezetését - olvasható a jelentésben.