Árvíz

Hajók rongálódtak meg Tokajnál a jégtorlasz miatt

MTI Fotók: Balázs Attila

Több hajó megrongálódott, csónakok süllyedtek el, stégek kerültek víz alá Tokajnál, a Bodrogon lévő téli kikötőben a felgyülemlett és összetorlódott jégtáblák miatt - jelentette vasárnap a helyszínről az MTI tudósítója.



A folyón helyenként összefüggő jég van, máshol a feltorlódott jégtáblák okoznak gondot. A jég vastagsága helyenként 30-40 centiméter, de van ahol ennél is vastagabb. Az olvadó víztömeg rengeteg hulladékot is tartalmaz.



A térségben több katasztrófaturista fotózza, filmezi a megrongálódott hajókat, jégtáblákat.



Posta György, Tokaj polgármestere az MTI-nek elmondta: komoly károk keletkeztek, amikor a jégtorlasz miatt a kikötőben 3-4 nagy hajó, köztük tiszai sétahajók egymás hegyére-hátára kerültek.



A városüzemeltetés információi szerint a bodrogkeresztúri komp nem sérült meg. A vízügyi szakemberek és a rendőrség vizsgálja a történteket - tette hozzá.



Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője elmondta: az éjszakai jégtorlasz, amikor elhaladt Tokajnál, gyakorlatilag visszaduzzasztotta a Bodrog folyót.



A vízügy kikötője feletti kikötőből elszabadultak a hajók és rácsúsztak a vízügy kikötőjére, ami teljesen tönkretette az ott lévő úszóműveket is. A hajók fákat borítottak ki, kábeleket szakítottak el - tette hozzá. A hajók állnak a jégben, egyenlőre nem lehet kiszabadítani őket.