Árvíz/belvíz

Nézze meg, mi zajlik a Tiszán!

hirdetés

Kattintson a képre!

Tiszadob felé folytatja munkáját a Jégtörő X. - Jégtörő I. hajópár a Tiszán - tájékoztatta szombaton az Országos Műszaki Irányító Törzs az MTI-t.



A közlemény szerint összesen 549 kilométeren van érvényben árvízvédelmi készültség, ebből 408 kilométeren elsőfokú, 16 kilométeren másodfokú, 125 kilométeren harmadfokú.



A Tisza Dombrád térségéig jégmentes, a korábban Zsurk és Győröcske között beékelődött jégtorlasz az elmúlt 24 órában tovább csúszott lefelé a folyón, szombat délelőtt a Dombrád alatti térségben jár. Lejjebb, Tiszalökig jórészt állójeges szakaszok vannak.



A jég miatt Záhonynál már csökken a korábban harmadfokú készültségi szintet is átlépte a vízállás. A vízszintcsökkenés folyamatos, a Felső-Tiszáról újabb árhullám nem érkezik.



A jégjelenségek hatására Záhony alatt, Dombrádon péntek kora estére harmadfok fölé, reggelre az alá került a vízállás. Tiszabercelen a másodfokú, Tiszapalkonyánál az elsőfokú készültségi szinteket meghaladó vízállásokat mérnek, és szintén első fok feletti értékeket mutatnak a Bodrog és részben a Zagyva vízmércéi is.



Az OMIT felhívta a figyelmet arra, hogy a Tiszán és mellékfolyóin a levonuló árhullámok hatására az álló jég felbomlása, újra összeállása, hosszabb-rövidebb időre egy-egy újabb helyen is akár jelentős vízszintemelkedésekhez, illetve csökkenésekhez vezethet.



Jelenleg 9 vízügyi igazgatóság területén, 37 szakaszon rendeltek el belvízvédelmi készültséget, 17 szakaszon másodfokú, 20 szakaszon elsőfokú készültség van érvényben. A belvízzel elöntött terület nagysága 42,5 ezer hektár, ebből 23 ezer hektár vetés-szántó. A legnagyobb elöntések a Körösöknél és a Közép-Tisza vidékén keletkeztek.