Árvíz/belvíz

Elsősorban a Tisza vízrendszerén emelkednek a vízszintek

Az időjárás nyomán és a jeges árhullám miatt különösen a Tiszán emelkedtek tovább a vízszintek, a magyarországi folyókon már 525 kilométeren van érvényben árvízvédelmi készültség. 2017.02.10 12:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Felső-Tisza egy 28 kilométeres szakaszán továbbra is harmadfokú, míg 91 kilométeres szakaszán másodfokú a védekezés. További több mint 400 kilométeren - a Felső-Tisza, a Szamos, a Kraszna, a Bodrog, a Tarna, a Túr és a Zagyva egyes szakaszain - elsőfokú az árvízvédelmi készültség.



Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) tájékoztatása szerint az előző időszak csapadékos és enyhe időjárása következtében, a lehullott csapadék és a hóolvadás hatására sokfelé, elsősorban a Tisza vízrendszerén alakultak ki kisebb-nagyobb vízszintemelkedések.



A Záhony és Tiszabercel közötti szakaszokon a vízállásokat jelentős mértékben a jég határozza meg - írták, hozzátéve: a napokig Záhony környékén veszteglő torlasz visszaduzzasztó hatására Záhonynál csütörtökre a harmadfokú készültségi szintet (700 centiméter) meghaladó, időnként a valaha mért maximális értéket (758 centiméter) is megközelítő vízállások alakultak ki. A vízszint csütörtök késő este rohamosan csökkenni kezdett, az már az éjszaka 650 centiméter környékén stabilizálódott. Jelenleg lassú, óránkénti 1-2 centiméteres vízszintcsökkenés észlelhető.

Befagyott belvíz Tiszalök határában fabruár 9-én (MTI/Balázs Attila)

Záhony alatt Dombrádon másodfokú, lejjebb Tiszabercelen és Tiszapalkonyánál az elsőfokú készültségi szinteket meghaladó vízállásokat mérnek a Tiszán. Szintén első fok feletti értékek érvényesek a Túr, a Bodrog és részben a Zagyva vízmércéin is.



Az előrejelzések szerint a záhonyi torlasz megindulása miatti vízhozam-növekedés miatt a Tiszán Dombrádnál és Tiszabercelnél a korábban jelzettnél némileg magasabb, másodfok feletti, Dombrádnál a harmadfokú szintet megközelítő vízállások várhatóak. Lejjebb, Tokajnál a másodfokú szint körüli tetőző vízállás valószínűsíthető. A Tiszán a Tiszalöknél kezdődő szakaszokon, valamint a mellékfolyók közül a Körösök vízrendszerén is elsőfokú szint körüli vízállások kialakulása várható.



A Tisza Záhony térségéig jégmentes, a korábban Zsurk és Györöcske között beékelődött jégtorlasz az elmúlt 24 órában mintegy 10 kilométerrel lejjebb csúszott, jelenleg Szabolcsveresmart térségében jár. Alatta Tiszalökig jórészt állójeges szakaszok találhatóak.



A Jégtörő X. és Jégtörő I. hajópár pénteken is folytatja a jégtörést a Tiszadob és Tiszalök közötti szakaszon, hogy a víz szabad lefolyását biztosítsák. A törzs vezetése a ködös időjárás miatt péntek délelőtt nem tudott felszállni a fővárosból, hogy helikopterről felmérje a torlasz helyzetét és a levegőből megnézze. Ha javul az időjárás, kora délután remélhetőleg sikerül felszállni - írta az OMIT.



A korábbi napok enyhe időjárása miatt a Duna hazai szakaszain a jég teljesen eltűnt.



A belvíz miatt jelenleg 9 vízügyi igazgatóság területén, 35 szakaszon rendeltek el készültséget: 14 szakaszon másodfokú, 21 szakaszon elsőfokú belvízvédelmi készültség van érvényben.



A belvízzel elöntött terület nagysága 41 770 hektár, ebből 22 700 hektár vetés-szántó.