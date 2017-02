Árvíz-helyzet

Több métert emelkedhet a Tisza vízszintje

Az ország nagy része vízben áll, miután az extrém hideg időjárást követően gyors felmelegedés kezdődött. A helyzet ellenére a hazai folyókon a következő napokban nem várható árvíz - nyugtatott meg mindenkit az M1-en élő kapcsolatban Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.



Siklós Gabriella az M1-en beszámolt arról, hogy a Dunán az elmúlt napokban minimális vízszintemelkedés volt tapasztalható, a Tiszán pedig hamarosan jó néhány méterrel emelkedik majd a víz szintje.



Az akár több métert is elérő emelkedés ugyanakkor nem okoz komolyabb árvízhelyzetet a Tisza mentén, mivel annak vízállása a valaha mért legalacsonyabb szinteken mozog, "sok hely van még a mederben" - mondta a szóvivő.



A tiszai jég hamarosan zajlásnak indul és ehhez még nagyobb mennyiségű víz is érkezni fog, ezért a gátőrök, a vízügyes szakemberek fokozott figyelőszolgálatot látnak el a Felső-Tiszánál, a Sajónál és a Rábánál is.