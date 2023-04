Ellenőrzés

NAV: új drónokkal ellenőrzik a pénzügyőrök a keleti zöldhatárt

A most "munkába álló" drónok jól kiegészítik a NAV korábbi beszerzéseit, hiszen ezek az eszközök is elsősorban a műveleti feladatokat támogatják. 2023.04.05 11:23 MTI

Újabb drónokat szerzett be az ország zöldhatárainak ellenőrzésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az eszközöket a keleti országrészen készülnek bevetni - közölte a NAV szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint azért van szükség ilyen felderítő eszközökre, mert a csempészek gyakran drónnal, sárkányrepülővel, kisrepülővel próbálják bejuttatni árujukat Magyarországra.



A NAV az elmúlt évben is támogatta új eszközökkel a zöldhatár-ellenőrzést, folyamatosan szerzett be az évszaknak megfelelő bevetési öltözeteket és hőkamerákat.



Ezeken a sokszor nehezen megközelíthető határszakaszokon speciális felszerelést kell igénybe venni, hogy a csempészáru - ami jelentős részben dohányipari termék - bejutását megakadályozzák.



A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. is ilyen különleges eszközök beszerzésével támogatja a NAV Bevetési Igazgatóságának munkáját - tették hozzá.



A cég jóvoltából a NAV három új, nagy értékű drónt vehetett át Beregdarócon, az ország keleti határán. Az új eszközök rövidesen bekapcsolódnak az ellenőrzési munkába, és még inkább megnehezítik a csempészáru Magyarországra jutását - írták.



Hozzátették: a most "munkába álló" drónok jól kiegészítik a NAV korábbi beszerzéseit, hiszen ezek az eszközök is elsősorban a műveleti feladatokat támogatják.



Míg a speciális ruházat az álcázást, a hőkamerák a csempészútvonalak és csempészmódszerek megismerését, a drónok a felderítési feladatokat segítik ezután - áll a közleményben.