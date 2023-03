Pénzügy

NAV: érkeznek az értesítések a gépjárműadóról

Február közepe óta érkeznek az autósok elektronikus tárhelyére a gépjárműadóról szóló értesítések, akiknek változik az adójuk, azok határozatot, akiknek nem, azok emlékeztetőt kapnak - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.



A közleményben kiemelték: az értesítéseket elektronikusan - cégkapura, hivatali tárhelyre, KÜNY-tárhelyre - küldik azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel; a többiek postán kapják meg a papírokat.



A gépjárműadó első részletét március 16-ig, a második részletét szeptember 15-ig kell befizetni a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban, ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni - figyelmeztetett az adóhatóság.



A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon (ÜPO) is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni.



Aki a csekkes megoldást választaná, telefonon a NAV Infóvonalán vagy online a NAV honlapján tud csekket igényelni. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést.



Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a tárhelyre érkező iratot érdemes a "Tartós tárba" áthelyezni, mert az irat csak 30 napig érhető el a tárhelyen, utána törlődik.



Ha valakinek meghatalmazottja van, aki eljárhat a gépjárműadó ügyében, a határozatot csak a képviselő kapja; emlékeztető értesítés az adózóhoz és a képviselőhöz is érkezik - írták a közleményben.