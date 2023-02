Pénzügy

A NAV idén is elkészíti több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét

A folyamat automatikus, nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni az adóhivatalhoz, és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem. 2023.02.09 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is külön kérés nélkül elkészíti több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, a folyamat automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni az adóhivatalhoz, és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem - közölte a NAV szerdán az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, hogy az szja-bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amelyet a munkáltatók, kifizetők által év közben megadott adatokból állít össze a NAV.



A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket. Akinek nincs KAÜ-azonosítója - például ügyfélkapu-hozzáférése -, az adóbevallási tervezetének postázását március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Nekik az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen május 2-áig küldi el postán - tájékoztatott a NAV.



Felhívják a figyelmet arra, hogy a magánszemély a munkáltatóktól, kifizetőktől 2023. január 31-ig megkapott összesített igazolásokat (22M30) a NAV által elkészített bevallási tervezet adatainak ellenőrzéséhez, illetve a 22SZJA bevallás elkészítéséhez felhasználhatja.



Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek, és nem kell azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit - az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve, - ugyanis a tervezetből 2023. május 22-ei hatállyal automatikusan bevallás lesz - írják a közleményben.



Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet - például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem -, amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezményre - például négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 25 év alattiak kedvezménye, betegségek után járó személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi kedvezmény -, amit év közben nem érvényesítettek, és ezt most a bevallásban egy összegben igényelnék vissza, a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a bevallást elkészíteniük május 22-éig - ismerteti a NAV.



A kedvezményre vonatkozó igazolásokat nem kell beküldeni a NAV-hoz - mint például személyi kedvezmény vagy a magzatra érvényesíthető családi kedvezmény esetén az orvosi igazolást, illetve az első házasok kedvezményéhez a házassági anyakönyvi kivonatot -, azt az adózónak kell megőriznie az elévülési idő végéig - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.