Légiutasadó - újabb felháborító fogyasztói teher?

Kifejezetten a magánszemélyeket terhelő helyi adót vezetett be a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 2023. január 1-től az ország valamennyi 18. életévét betöltő utasra, ha légitársasággal utazik - tájékoztatta a ma.hu-t a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.



A szervezet szeritnt már önmagában diszkrimináló a rendelet már csak azért is, mert bár a vállalkozásokat nem terheli, azonban a helyi lakosokon kívül mindenkit, aki igénybe veszi a Liszt Ferenc Repülőteret polgári utazás érdekében.

Lássuk a részleteket!

Adóköteles a magánszemélyeknek az Önkormányzat illetékességi területén fekvő repülőtérről, személyszállítást végző légifuvarozótól igénybe vett, a polgári légiközlekedés keretében végrehajtott érkező, induló, transzfer és tranzit utazás (légiutazás), feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya.



Tehát az adó alanya kifejezetten az a magánszemély, aki a polgári utazást igénybe veszi, hiszen a magányszemélyre nem vonatkozik a nyáron bevezetett légitársaságokat (földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezeteket) terhelő hozzájárulás, amit egyébként a légitársaságok beépítettek a repülőjegyeik árába, tehát közvetetetten azt is az utasok fizetik meg.



Mentes a légiutas adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, továbbá a Budapest XVIII. kerületi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély.



Az adó alapja a légiutazások száma, mértéke utazásonként 1.000 Ft.



Az adó beszedéséért a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet felelős. Akinek nyilvántartást kell vezetnie többek között a légiutas adó alanyairól, mely tartalmazza a légiutas nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, az anyja nevét, és az utas által adott hónapban végzett utazások számát, a beszedett adó összegét.



Ez a rendelkezés - finoman szólva is - elég sok kérdést felvet. Például honnan jut hozzá ezekhez az adatokhoz a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet, amikor a repülőjegy megvásárlásakor kizárólag az utas nevét, születési dátumát kell megadni? Tehát elvileg se a lakcímet, tartózkodási helyet, se az utas anyja nevét nem rögzítik sehol. Akik nem adnak fel poggyászt, online veszik meg a repülőjegyet, online csekkolnak be, azok gyakorlatilag kizárólag a biztonsági ellenőrzésen esnek át, majd a beszállás előtt felmutatják az igazolványukat, mikor és hol tudná beszedni a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet ezt az adót?



Ráadásul ezzel az adóval az önkormányzat gyakorlatilag nem helyi adót vezet be, ami az ott lakókat, illetve gazdálkodást végzőket terhel, hanem országos adóról beszélhetünk.

Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az önkormányzat költségvetéséből kiesett adóbevételt pótolni kell, valamint a repülőtér közelségéből adódó káros hatásokat is kompenzálni kell. A kerület egyes városrészeinek lakossága ugyanis folyamatosan ki van téve a légiközlekedés okozta zaj-és környezetszennyezésnek, amely kihatással van az életminőségükre.



A környezetvédelem minden fogyasztó számára fontos, de abban is biztos lehet mindenki, hogy a környezetterhelést nem az utasok okozzák, akikre minden esetben ráterhelnek előbb vagy utóbb mindent a vállalkozások. Most nem volt közbelső vállalkozás, csak beszedésre kötelezett.



Ettől függetlenül a FEOSZ bízik benne, hogy az önkormányzat, ha eddig még nem tette meg, újra gondolja az ügyet, és nem lesz szükség a hatóságok eljárására a fogyasztók védelmében.