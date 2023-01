Pénzügy

NAV: az orvosoknak január 31-ig kell adatot szolgáltatniuk a személyi kedvezményhez tavaly kiállított igazolásokról

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról január 31-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). A hivatal hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet arra is, hogy a személyi kedvezmény a személyi jövedelemadó összevont adóalapjából vehető igénybe.



Személyi kedvezményre az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, és erről orvosi igazolással rendelkezik. Jogosult az is, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, ilyenkor a jogosultságot az ellátásról szóló határozattal lehet igazolni. A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa vagy az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.



Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell "a súlyosan fogyatékos személy" családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint az érintett lakóhelyét, adóazonosító jelét.



Ezen felül az orvosi igazoláson fel kell tüntetni az igazolás alapjául szolgáló szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, a fogyatékos állapot kezdőidőpontját, a súlyos fogyatékosság jellegét (végleges vagy ideiglenes), illetve az ideiglenes igazolásnál annak hatályát.



Mindezek mellett az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell még az igazolás kiállításának dátumát és az igazolást kiállító szakorvos, háziorvos aláírását is.



Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es nyomtatvány az adóhivatal oldaláról a nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/k51 linkről letölthető, és kizárólag elektronikusan nyújtható be.



A személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük a NAV-hoz, azt csupán meg kell őrizniük az elévülési idő végéig - olvasható az adóhivatal közleményében.