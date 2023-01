Bűnügy

Befejezte az utóbbi évek egyik legnagyobb magyarországi számlagyára ügyében a nyomozást a NAV - videó

Befejezte az utóbbi évek egyik legnagyobb magyarországi számlagyára ügyében a nyomozást a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NAV); az elkövetők több, mint 1 milliárd 200 millió forintot csaltak el a költségvetésből - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, három éve fogták el a számlákra szakosodott bűnszervezet vezetőjét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A pénzügyőrök több mint 170 helyszínen csaptak le a budapesti számlagyár tagjaira, és ékszereket, órákat, bankszámlákat és több luxusingatlant is zároltak, köztük a számlagyár vezetőjének csaknem kétszázmillió forintot érő házát is. A bűnszervezet tagjaitól több mint 1 milliárd forint vagyont vontak el.



Hozzátették: az elkövetők több tucat, strómanok vezette céget hoztak létre, vevőiknek valódi teljesítés nélküli számlákat állítottak ki, akik így csökkenteni tudták a fizetendő áfájukat. A megrendelők a fiktív szolgáltatások árát átutalták a számlagyár cégeinek, majd 12-13 százalékos jutalék fejében pénzüket visszakapták. Ezzel több, mint 1 milliárd 200 millió forintot csaltak el a költségvetésből - írták.



Közölték azt is, a bűnszervezet 74 tagja ellen emelhetnek vádat, és akár 25 év börtönbüntetést is kaphatnak.