Pénzügy

Évi 900 ezer forint adómegtakarításhoz is juthatnak a 30 év alatti anyák 2023-tól

Teljes évre fennálló jogosultság esetén összesen akár 900 ezer forint adómegtakarítást is eredményezhet a január 1-je óta hatályos családpolitikai intézkedés, amely a 25 és 30 év közötti, gyermeket vállaló nőket segíti - írta a Világgazdaság.hu szerdán.



Egy éve lépett életbe a 25 év alattiak szja-mentessége, idén pedig már azoknak a 30 év alatti nőknek sem kell jövedelemadót fizetniük, akik gyermeket vállalnak - hívta fel a figyelmet az internetes lap, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt idézve. Emlékeztettek arra is, hogy Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárának bejelentése szerint a családi adórendszer új eleme több tízezer, jövedelemmel rendelkező édesanyát érinthet.



A 2022-ben várandós és idén január 1-je után szülő nők kedvezményét nem befolyásolja, hogy adóelőlegben vagy a személyi jövedelemadó bevallásában veszik igénybe. Azok a fiatal anyák, akik január 1-je előtt szültek, nem kapnak kedvezményt, de ha újabb gyermeket vállalnak 30 éves korukig, akkor igen, és továbbra is él a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák szja-mentessége életük végéig - ismertették a cikkben.



További változás, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők esetében januártól havi további 10 ezer forinttal nő a családi adókedvezmény összege az eddigi egyéb kedvezmények (magasabb összegű családi pótlék, étkezési hozzájárulás, utazási kedvezmény) mellett.



A Világgazdaság felidézte azt is, hogy január 1-jétől a kormány elengedi a teljes diákhitel-tartozást azoknak a 30 év alatti nőknek, akik a tanulmányaik alatt vagy azok befejezését követően két éven belül gyermeket szülnek vagy fogadnak örökbe.