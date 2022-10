Pénzügy

88 forint károkozás miatt 12 napra bezárt egy reggelizőt a NAV

Egy ásványvíz rossz áfakulccsal lett beütve, ezzel 88 forint kárt okozott egy reggeliző az államháztartásnak. A büntetés 12 napnyi bezárás - írja a Blikk.



"Sajnálatos módon hibáztunk, egy ásványvizes palackot nem a megfelelő áfakulcsba ütöttünk be a NAV által regisztrált pénztárgépbe, amellyel - ha nem is szándékos módon - 88 Ft értékben megkárosítottuk a magyar költségvetést, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 12 nap bezárásra, illetve további pénzbírságra büntette cégünket" - írja a II. kerületi Franko Tejbár nevű reggeliző a Facebook-oldalán.



A különböző termékekhez különböző áfakulcsok tartoznak: amíg a helyben fogyasztott szendvics áfája 5%-os, addig egy palackozott vízé 27%. A NAV az ellenőrzések során direktben úgy vásárol, hogy mindenféle termékből kér, hogy lássák, az adott cég megfelelő módon használja-e az áfakulcsokat.



Érdekesség, hogy ha már elvitelre kérünk például egy szendvicset, akkor 5%-ról egyből 27%-ra ugrik a termék áfája, így kevesebbet keres az adott vendéglátóhely, a csomagolóanyag költségéről nem is beszélve.