Pénzügy

A NAV adatvagyona alapján ellenőrzött és bírságolt meg egy céget

Adatvagyona alapján ellenőrzött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy ruhát és háztartási cikkeket árusító távol-keleti áruházat; a kiszabott bírságot és adókülönbözetet - ötvenkilencmillió forintot - azonnal befizette a cég - közölte a NAV szerdán az MTI-vel.



Az áruház ellenőrzését a közlemény szerint az indokolta, hogy online pénztárgépeikből folyamatosan érkeztek az adatok, de a vizsgált időszak egy részében a cég vagy nulla adattartalommal, vagy egyáltalán nem nyújtott be áfabevallást.



A társaság nem működött együtt az ellenőrzéssel, így a levont áfa összegét sem támasztotta alá számlákkal, de a vizsgálatról készült jegyzőkönyvet átvette - tájékoztatott az adóhivatal. A cég később pótlólag mégis bevallotta az online pénztárgépek adatainak megfelelő értékesítéseket az ellenőrzéssel nem érintett többi időszakra - tette hozzá.



Arra is kitértek: az ellenőrzött vállalkozás magatartása és az előzetes, adatvagyonon alapuló kockázatelemzés alapján azt feltételezték, hogy veszélyben van a bírság és az adókülönbözet megfizetése, ezért már az adóellenőrzés megkezdése napján a NAV végrehajtói is megjelentek a helyszínen.



Az adózó törvényes képviselője a helyszínen több mint ötvenhétmillió forintot adott át készpénzben a NAV munkatársainak, a fennmaradó részt pedig átutalta - írták a közleményben.